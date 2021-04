Al via a Monza questo weekend il Ferrari Challenge 2021 Dopo le finali mondiali “posticipate” Marcello Puglisi illustra il regolamento in vista della nuova stagione.

Buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento Bar Motorsport. Oggi il caffè lo prendiamo direttamente in pista, gentilmente ospitati dal catering organizzato da Ferrrari Corse Clienti. Mentre sorseggiamo un nero bollente possiamo ascoltare il rumore dei V8 Ferrari riempire il paddock di Monza.

Questo weekend, infatti, incomincia finalmente la stagione agonistica dell’Autodromo Nazionale. Il primo appuntamento che, attraverso un crescendo di eventi, porterà poi al Gran Premio di Italia, è la tappa di apertura del campionato Europeo del Ferrari Challenge.

Il monomarca del cavallino rampante ricomincia così la sua ventottesima stagione dedicata ai clienti Ferrari che vogliono avvicinarsi al mondo delle corse.

In realtà quest’anno, il trofeo Ferrari ha già disputato a Misano la tappa della Finali Mondiali (l’appuntamento che normalmente conclude la stagione e in cui tutti i partecipanti dei campionati continentali si sfidano in una singola gara) che, a causa della pandemia, altro non è stato che un posticipo dell’appuntamento mancato nel 2020.

I campionati che prenderanno il via sono molteplici, infatti il marchio di Maranello, già da qualche anno, separa varie categorie in funzione dell’esperienza dei piloti, dell’età anagrafica e del loro palmares.

Ci saranno quindi: il trofeo Pirelli che è composto dalle categorie Pro, come si evince dal nome dai professionisti, e Am, amatori che si sono avvicinati da poco al mondo delle corse; il trofeo Shell composto anche esso da due categorie.

La vettura che vedremo impiegata è la fidata Ferrari 488 Challenge, macchina che dal 2017 accompagna questo monomarca con un kit evoluzione che è entrato in gioco nel 2020.

Si prevede una partecipazione di almeno 40 partenti distribuiti tra le varie categorie, un numero davvero importante in termini assoluti, ma decisamente inferiore rispetto ai circa 80 che di solito porta in pista il monomarca del Cavallino. Purtroppo anche questo è un effetto della situazione contingente.

Il format di gara sarà il solito: due sessioni di libere il venerdì, qualifiche e gare doppie tra sabato e domenica per ogni categoria. Bisogna però sottolineare come il weekend in realtà cominci ben prima, la struttura di Corse Clienti ha già disputato due giorni di test (30/31 marzo) in cui i proprietari delle potentissime e prestigiosissime Ferrari XX hanno potuto saggiare il loro bolidi alternandosi ai possessori delle vecchie Ferrari F1.

Tornando invece al contesto agonistico, è ben difficile immaginare chi possa essere il successore dei campioni uscenti Emanuele Tabacchi e Roger Grouwels, l’unico modo che avrete per scoprirlo è quello di guardare le gare che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 oppure in streaming sul sito ufficiale di Ferrari Corse Clienti.

Buona visione e vi aspetto per il prossimo caffè!

Marcello Puglisi *

* Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

