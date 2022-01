A Ruota Libera, l’editoriale del direttore. Un futuro grigio tra fumate nere e capelli bianchi Mentre è in corso l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il direttore Cristiano Puglisi pone al centro una questione anagrafica: la maggior parte dei nominativi dei papabili ha in media un quarto di secolo in più rispetto all’età minima prevista per la carica, che è di 50 anni.

Che l’Italia non sia un Paese per giovani, del resto, è noto. E testimoniato, tra le altre cose, dal boom di dimissioni volontarie che, secondo dati di un’indagine Aidp, sta investendo le aziende del Nord: il 70% di queste, infatti, riguarderebbe la fascia tra i 25 e i 36 anni per gli assunti in mansioni impiegatizie. Significa che, privi di prospettive e di condizioni economiche e contrattuali accettabili, ventenni e trentenni preferiscono lasciare, mettendosi in cerca di qualcosa di migliore. Che, però, non sempre arriva.

Eppure, come sostiene il filosofo monzese Umberto Galimberti, è proprio in questa fascia d’età che l’essere umano sviluppa la maggiore “potenza ideativa”. Una potenza che, in ambito lavorativo, viene sovente frustrata da contesti alienanti e deprimenti, capaci di spegnere la speranza in un qualsiasi futuro. Peccato, però, che proprio dal futuro di queste generazioni dipenda il domani del Paese. Anche in termini demografici. E non è cosa da poco...

