Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Ruota libera, l’editoriale del direttore: su Pedemontana la fretta può essere cattiva consigliera Il tema Pedemontana dopo l’incontro dei sindaci della Brianza nell’editoriale del direttore Cristiano Puglisi.

Il recente incontro tra i sindaci brianzoli su Pedemontana ha (ri)sollevato il polverone sull’autostrada che, entro il 2026, dovrebbe congiungere la provincia da Ovest a Est. Se, da un lato, pare sconcertante che i primi cittadini intervenuti abbiano ammesso di non conoscere le carte del tracciato definitivo, dall’altro va detto che non meno sconcertante è il fatto che nessuno di loro si sia premurato di farne preventivamente richiesta, segno di un atteggiamento di passiva superficialità o, peggio, di persistenti dubbi sul completamento dell’opera.

In ogni caso resta di tutta evidenza il fatto che il progetto sia più che altro subito da parte delle amministrazioni comunali. Di più: nonostante questa infrastruttura, pur figlia degli anni Ottanta, sia considerata “di centrodestra”, perché sponsorizzata fortemente dalle ultime giunte regionali lombarde, anche gli amministratori di quella stessa parte politica, soprattutto nel Vimercatese, appaiono tiepidi al riguardo, per usare un eufemismo.

Il rischio, così, è che, dopo anni di stallo, venga completata in tempi strettissimi un’opera che alla fine nessuno vuole davvero. Quantomeno non senza avere delle certezze su compensazioni e interventi accessori. Il che è pienamente comprensibile. E, dato che ormai si è atteso per oltre un trentennio, varrebbe forse la pena fare le cose con più calma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA