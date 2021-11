A Ruota Libera, l’editoriale del direttore: il 4 novembre e un centenario su cui riflettere L’editoriale del direttore Cristiano Puglisi: gli anniversari e il replicarsi di tragedie del passato, per non ripeterle in futuro.

Sono già trascorsi tre anni dalla ricorrenza del centenario della fine della Grande guerra. Numerosi, anche in Brianza, sono stati i convegni e gli appuntamenti organizzati per rievocare quella tragedia, dominati spesso dalla non dichiarata ma palpabile convinzione che quanto accaduto allora sia qualcosa di irripetibile per il mondo di oggi. Dove a sancire il prestigio delle nazioni non sono più (o almeno così crediamo, come se le due realtà non fossero strettamente collegate...) le bombe ma i mercati, la finanza.

Tuttavia il fatto che ci si stia avviando a superare un altro centenario, quello della conclusione della pandemia di influenza spagnola, dovrebbe farci pensare. Chi, alle soglie del 2020, avrebbe mai creduto che una situazione simile a quella che visse l’umanità al ritorno dalle trincee, con un nemico invisibile a dettare i tempi e i modi del vivere quotidiano, potesse replicarsi nell’era degli smartphone? Eppure è accaduto.

Le tragedie del passato, per quanto ciò possa risultare indigesto all’uomo occidentale figlio di una visione lineare e progressiva della storia (frutto del combinato disposto di Cristianesimo e positivismo scientifico), possono ripetersi. Negli ultimi tempi i rapporti tra le principali potenze del globo non sono certo stati improntati all’armonia: tenendo a mente quanto detto, c’è da sperare in un cambio di rotta.

