A Ruota Libera, l’editoriale del direttore: i colori di Sanremo e quelli della vita vera. Che ci manca Una decisa accelerazione, quantomeno nelle intenzioni, è quella che Regione Lombardia sembra voler imprimere alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Si è parlato di un potenziale di 170mila somministrazioni al giorno, con una conclusione delle operazioni entro giugno. Speriamo sia la volta buona.

Probabilmente, tra chi avrebbe voluto essere già vaccinato, c’è il cantante brianzolo Irama, che a causa del tampone positivo di alcuni membri del suo staff non ha potuto esibirsi sul palco del Festival di Sanremo. Peccato, non solo perché il suo brano (“La genesi del tuo colore”) è un inno, in questo momento più che mai necessario, alla rinascita, ma anche perché è senza dubbio stata campanilisticamente apprezzabile la scelta di inserire nel videoclip le immagini dell’Autodromo di Monza. Immagini che rimandano a momenti segnati dalla gioia dello stare insieme condividendo emozioni e passioni.

Ed è bello pensare che possa essere un segno del destino il fatto che, tra i centri scelti per la campagna vaccinale, ci sia proprio il circuito che ci ha regalato fotogrammi emozionanti di oceaniche invasioni di pista. Perché il traguardo sarà superato solo quando i suoi spalti, oggi tristemente vuoti, come le platee dell’Ariston, torneranno a riempirsi di colori. E, soprattutto, di vita. Quella vera, che manca a tutti noi.

