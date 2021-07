Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: Valoti e Siatounis per il centrocampo del Monza, Scaglia al Como Mattia Valoti, classe 93 dalla Spal, e Antonis Siatounis (2002 dalla Primavera della Samp) sono i due nuovi acquisti del Monza di Stroppa. Filippo Scaglia invece va al Como.

Due innesti a centrocampo per il Monza di mister Stroppa. Si tratta di Mattia Valoti e di Antonis Siatounis, annunciati dalla società biancorossa negli ultimi due giorni. In uscita, invece, Filippo Scaglia è andato al Como.

Valoti arriva dalla Spal a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Classe ’93, ha 86 presenze con 9 gol in Serie A e 68 gare con 15 reti in Serie B.

Il greco Siatounis ha firmato un contratto col Monza fino al 30 giugno 2024. Classe 2002, proviene dalla Primavera della Sampdoria (con cui era dal 2017) arrivata alla semifinale scudetto dopo aver chiuso al primo posto la regular season. Conta 43 presenze e 6 gol in Primavera.

Entrambi hanno raggiunto la squadra nel ritiro di Ronzone, in Val di Non in Trentino.

Il Monza ha comunicato anche la cessione di Filippo Scaglia al Como 1907. In Brianza da gennaio 2019, il difensore torinese “ha vissuto da protagonista il ritorno in Serie B dopo 19 anni”, dice la società augurandogli il meglio per il futuro. Chiude l’esperienza con 63 presenze e 3 reti.

Calcio Serie B Ac Monza Antonis Siatounis centrocampista

© RIPRODUZIONE RISERVATA