Serie B: sette giocatori positivi nell’Ac Monza, tra loro due portieri, Maric e Marin L’Ac Monza ha reso noti i nomi dei sette giocatori risultati positivi al Covid-19 dopo i cicli di tamponi eseguito.

L’Ac Monza ha reso noti i nomi dei sette giocatori risultati positivi al Covid-19 dopo i cicli di tamponi eseguiti. Si tratta di Davide Bettella (infortunato alla caviglia), i due portieri Michele Di Gregorio e Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi. A loro si aggiungono due membri dello staff.

“Tutti i positivi sono asintomatici e, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio”, fa sapere la società.

Gli altri giocatori del Monza, che sono risultati negativi al tampone, si sono allenati anche martedì come da protocollo federale, con una seduta pomeridiana a Monzello divisa tra corsa, lavoro atletico, tecnica e partitella finale. Mercoledì è previsto un altro allenamento pomeridiano in vista della partita casalinga con LR Vicenza in programma sabato alle 14 per la terza giornata di serie B.

Oltre ai sette giocatori positivi, saranno indisponibili per la partita anche Andrea Colpani e Davide Frattesi (negativi), perché convocati nell’Italia Under 21 dove si è sviluppato un focolaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA