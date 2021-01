Serie B: piccolo stiramento alla coscia per Balotelli, cinque giorni di riposo per il Monza dopo il tour de force Mario Balotelli si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo l’infortunio nel riscaldamento di Lecce-Monza: per lui piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra. Cinque giorni di riposo per la squadra dopo nove partite in 34 giorni. Prossimo impegno il 16 gennaio contro il Cosenza.

Piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra per Mario Balotelli, infortunato lunedì durante il riscaldamento di Lecce-Monza. L’attaccante era stato schierato da mister Brocchi tra gli undici titolari ma alla fine ha assistito alla partita dalla tribuna dello stadio di via Del Mare.

Il problema ai flessori è stato evidenziato da una risonanza cui il giocatore si è sottoposto una volta tornato in Brianza, la sua situazione è monitorata per valutare i tempi di recupero.

Leggera infiammazione all’adduttore destro invece per l’altro attaccante Dany Mota, infortunato prima della trasferta di Lecce.

Ora per i giocatori c’è l’occasione per tirare un po’ il fiato dopo nove partite in poco più di un mese. Sono cinque giorni di riposo a disposizione, la ripresa degli allenamenti è fissata per domenica pomeriggio a Monzello. Il campionato ripartirà il 16 gennaio in casa contro il Cosenza (ore 14).

