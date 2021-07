Serie B, parla Luca Caldirola: «Pronto per indossare la maglia del Monza e cominciare la cavalcata» Il difensore Luca Caldirola, nato a Desio e primi calci al Base 96 di Seveso, è tornato in Brianza, all’Ac Monza. Le prime parole in biancorosso.

“Sono pronto per indossare la maglia del Monza e cominciare la cavalcata”. Partito da bambino nel Base 96, Luca Caldirola è tornato in Brianza dopo un lungo viaggio nel calcio italiano e straniero. Classe 91, difensore, torna per esser un punto di riferimento dopo l’esperienza maturata come capitano del Benevento e nella Nazionale under 21.

«Mancavo da quasi 25 anni, ma sono nato e cresciuto qui e sono contentissimo di essere tornato in Brianza», ha detto nella prima intervista dal ritiro di Ronzone dove ha incontrato subito l’amministratore delegato Adriano Galliani.

«C’è un clima sereno e voglia di lavorare - ha continuato - Per la serie A? Bisogna lavorare, fin dal ritiro, e rimanere concentrati. La B è un campionato lungo e insidioso”.

