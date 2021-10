Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: nel Monza torna Finotto, i convocati di mister Stroppa per l’Alessandria Mister Stroppa dopo l’allenamento di domenica mattina ha scelto i 24 per il match con l’Alessandria (lunedì ore 15 all’U-Power Stadium): nel Monza torna Mattia Finotto a un anno dall’infortunio.

Mattia Finotto torna tra i convocati del Monza dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio sinistro (legamento crociato) riportato nell’ottobre 2020 nel match con il ChievoVerona. L’attaccante torna a disposizione e mister Stroppa l’ha inserito tra i 24 scelti per il match con l’Alessandria, in programma lunedì 1 novembre alle 15 all’U-Power Stadium di viale Stucchi.

La lista completa comprende Donati, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Finotto, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Siatounis, Rubbi, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, Marrone, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola.

Indisponibili Lamanna, Favilli, Barillà, Mota Carvalho, Scozzarella e Mazzitelli.

