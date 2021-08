Serie B, Monza-Cremonese LIVE: Gytkjaer gol al 65’, successo biancorosso per 1-0 Debutto casalingo del Monza di mister Giovanni Stroppa. Per la seconda giornata di Serie B all’U-Power Stadium arriva la Cremonese: 2.501 gli spettatori presenti. Nel primo tempo annullato dal Var un gol agli ospiti, nel secondo tempo il neo entrato segna il gol della vittoria.

Il Monza vince 1-0 nel debutto casalingo e insieme al Pisa è l’unica squadra a non aver ancora subito gol. Non c’è da stupirsi, perchè la solidità è la vera arma in più di questa squadra. Pur concedendo il possesso agli ospiti, controlla quasi sempre il ritmo della gara, portando a casa un successo fondamentale al debutto casalingo, al ritorno all’U-Power Stadium dopo 17 mesi con il pubblico.

90’ + 5 Finita: il Monza vince 1-0

90’ Sono 5 i minuti di recupero

89’ Da lontano Deli prova a pungere accelerando i tempi, la conclusione è controllata con lo sguardo da Di Gregorio.

85’ Monza tutto dietro a proteggere l’area. Nonostante gli esterni abbiano perso lo spunto iniziale, la Cremo prova a girare attorno alle mura guadagnando qualche calcio d’angolo. Contenuto dalla difesa.

78’ Preme la Cremonese, appostata sulla trequarti brianzola. La retroguardia biancorossa in apnea regge e spazza.

Dentro Deli e Nardi per la Cremonese, mentre il Monza inserisce D’Alessandro per uno stanco Mota

74’ Un retropassaggio corto di Paletta mette in apprensione Di Gregorio che è costretto ad accelerare i tempi del rinvio, colpendo palla e avversario. Lui e Strizzolo rimangono a terra, ma è il cremonese ad avere la peggio, costretto al cambio dopo essere entrato da pochi minuti

73’ Ancora un recupero palla interessante sulla trequarti, questa volta si va da Barillà che guarda i pali e cerca di battere di potenza l’estremo ospite calcia fuori misura di sinistro da buona posizione.

70’ Prova a rispondere la Cremonese portando in avanti più uomini e cercando di sfruttare qualche palla da fermo. Come nell’occasione in cui Sernicola spara alto in area e Di Gregorio è costretto all’uscita superman per sventare

65’ GOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAA. Ha segnato Gytkjaer.

Possesso recuperato e lavorato da Scozzarella sulla sinistra. Comincia il giro palla su tutto il fronte offensivo con Machin che apre in profondità per Pedro Pereira. L’esterno non si fa pregare e mette una traccia perfetta sulla testa del centravanti danese. Precisa la deviazione, impossibile intervenire per Carnesecchi.

Cambi: entrati anche Barillà per Scozzarella e Di Carmine per Ciofani

64’ Esce Buonaiuto ed entra Bartolomei

59’ Mota prova a scatenarsi sulla palla ripulita da Gytkjaer, Valzania lo atterra e viene ammonito. Pochi istanti dopo, situazione analoga, è lo stesso portoghese a stendere un avversario in ripartenza e si becca anche lui il giallo.

Sulla successiva punizione, la Cremo butta la palla dentro. La respinta favorisce Valeri appostato poco oltre il limite. Botta potente di destro alta di molto oltre la traversa e pallone che finisce in curva nord, nel nuovo settore destinato ai tifosi brianzoli dopo i lavori di sistemazione e spostamento dello spicchio ospite.

58’ Esce Zanimacchia entra Strizzolo

57’ Partita decisamente bloccata dagli schieramenti che mettono un marcatore faccia a faccia sulle rispettive fonti di gioco. Valzania completamente assente dalla gara, mentre Scozzarella meglio in fase di recupero palla che in costruzione.

57’ Lotte a centrocampo e scontri di gioco frammentano un match che proprio non riesce a decollare.

47’ Mota più libero di svariare affonda subito sulla destra e mette radente al centro costringendo Carnesecchi all’uscita bassa in due tempi.

46’ Inizia il secondo tempo: fuori Vignato e Colpani per Gytkjaer e Machin.

Calcio Ac Monza serie B stadio U Power Stadium Monza Cremonese primo tempo - foto Buzzi/AC Monza

45’+2 Finisce il primo tempo, squadre sullo 0-0. Arriva dato dei presenti all’U-Power Stadium: gli spettatori totali sono 2501, incasso 37.703 euro.

44’ Tentativo di rovesciata di Dany Mota che inavvertitamente colpisce alla testa Castagnetti. Il centrocamposta esce contuso dal campo ma rientra pochi istanti senza ripercussioni evidenti

38’ Recupera palla la Cremonese e affonda dal centrosinistra con un rimpallo che favorisce Zanimacchia per una conclusione potente ma fuori bersaglio. Fuori bersaglio anche il mancino a giro di Buonaiuto pochi istanti più tardi. Monza con problemi a fronteggiare con il terzo di difesa l’esterno avanzato ospite

35’ Anticipo preciso di Carlos Augusto sulla trequarti che favorisce il recupero di Mota. Il portoghese si accentra puntando la porta e al momento del tiro imbuca per il taglio di Colpani a centro area, scivolata del 28 per anticipare Carnesecchi che però esce bene in presa bassa.

32’ Fase di stallo. Le squadre si guardano: il Monza continua con aperture lunghe e folate, mentre la Cremonese imbastisce azioni più elaborate, ma è calata d’intensità dopo un ottimo inizio.

26’ Ora il Monza riesce più di frequente ad affacciarsi dalle parti della retroguardia ospite. Mota sta accendendo il motore, pronto a colpire, e i compagni riescono a prendere più campo rispetto alle prime battute.

22’ Bella ripartenza biancorossa. Apre il gioco Mota per Colpani che parte dalla trequarti puntando la porta ed entrando in area prima di una conclusione smorzata in calcio d’angolo. Dal corner va lo stesso centrocampista che trova la capocciata di Paletta ampiamente a lato.

20’ Poco da raccontare dall’U-Power Stadium. Gli ospiti mantengono il possesso, ma ora sono meno ficcanti rispetto ai primi minuti. Il Monza sta crescendo. Per lo più, al momento, si affida alle palle lunghe a scavalcare, cercando di cogliere di sorpresa la difesa alta grigiorossa, per ora molto attenta

14’ fase favorevole alla Cremonese che sfonda a piacere sulle fasce, allargando bene il gioco per mettere gli esterni in condizione di pungere. Nasce tutto da un fitto ed efficace recupero palla in mezzo al campo. I biancorossi attendono, pronti a ripartire, ma per ora senza grande fortuna.

7’ Gol annullato alla Cremonese. Palla imprecisa in uscita di Carlos Augusto che lancia la ripartenza degli ospiti. Il filtrante raggiunge Baez sulla destra dell’area di rigore e l’ex Cosenza è precisissimo a servire Ciofani sul dischetto per controllo e conclusione incrociata alle spalle di Di Gregorio. Interviene il var e ravvisa la posizione oltre la linea di difesa dello stesso numero 7.

È il primo intervento della storia del Var all’U-Power Stadium, una novità per la stagione regolare della Serie B.

3’ Serpentina di Brescianini: alta tecnica, ingresso in area, lo triplicano e alla fine perde palla. Primo segnale offensivo del Monza.

1’ subito un rischio corso dal Monza. Palla profonda per la sponda di Ciofani che serve l’inserimento di Baez sulla destra dell’area di rigore; il pallonetto è pregevole ma fuori misura, altra oltre la traversa

Tutto pronto per il calcio d’inizio, Monza con la novità Vignato (2004) in attacco. La Cremonese lascia Di Carmine in panchina all’inizio.



***

Debutto casalingo del Monza di mister Giovanni Stroppa nella stagione di Serie B. Per la seconda giornata all’U-Power Stadium arriva la Cremonese, si gioca alle 20.30.

Il Monza (3-5-2) scende in campo con Di Gregorio, Donati, Paletta, Caldirola, Pedro Pereira, Colpani, Scozzarella, Brescianini, Carlos Augusto, Vignato, Mota Carvalho.

Vignato sottopunta, Colpani mezzo destro. Dietro Donati, con centrale Paletta e sinistra Caldirola.

La Cremonese risponde con Carnesecchi, Fiordaliso, Valeri, Ravanelli, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Valzania, Sernicola, Castagnetti, Zanmaicchia,

(aggiornamenti dallo stadio di Diego Marturano, in redazione Chiara Pederzoli)

PREPARTITA

© RIPRODUZIONE RISERVATA