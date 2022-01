Serie B: la prima di Ramirez e Molina tra i convocati per Benevento-Monza, la Lega “regala” il wallpaper biancorosso

Torna in campo finalmente il Monza dopo lo stop per covid e la sosta natalizia. Prima convocazione per Molina, Ramirez e Favilli per il recupero a Benevento. La Lega B intanto regala sui social il wallpaper per smartphone e computer dedicato ai biancorossi. Protagonista Dany Mota che però non giocherà.