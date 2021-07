Serie B: il portoghese Pereira per la difesa del Monza, l’amichevole con la Pro Sesto chiude il ritiro di Ronzone È Pedro Pereira il sesto nuovo acquisto dell’estate biancorossa per la squadra di Giovanni Stroppa. Sabato amichevole a porte chiuse con la Pro Sesto a Ronzone prima del ritorno in Brianza

Un difensore per il Monza. È l’esterno destro Pedro Pereira, sesto nuovo acquisto dell’estate biancorossa per la squadra di Giovanni Stroppa. Portoghese classe ’98, arriva dal Benfica a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In Brianza ritrova il mister, con cui ha collezionato 35 presenze in serie A col Crotone (in tutto 88 con Sampdoria e Genoa), e il connazionale Dany Mota compagno di Nazionale Under 21.

Intanto il Monza è arrivato al termine del ritiro di Ronzone, in Val di Non. Sabato allenamento in mattinata e amichevole alle 15 contro la Pro Sesto, a porte chiuse.

