Serie B: il Monza ufficializza Matteo Scozzarella, a titolo definitivo dal Parma Matteo Scozzarella è ufficialmente un giocatore del Monza, il primo acquisto biancorosso del 2021.Il centrocampista, già impegnato nelle visite nel fine settimana, arriva dal Parma a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2021.

Classe ’88, nato a Trieste, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atalanta. Nel 2007 è stato ceduto in comproprietà al Portogruaro, con cui ha centrato una storica promozione in Serie B, e ha debuttato nel 2010-11 nell categoria.Tornato all’Atalanta ha esordito in Serie A, ritrovata nel 2017 col Parma dopo un’altra esperienza in B con diverse maglie. A Parma è stato protagonista del doppio salto di categoria dalla serie C alla A (90 presenze in quattro anni, cinque nella stagione in corso. In serie B ha segnato 12 gol.

