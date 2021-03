Serie B, il LIVE di Frosinone-Monza: in due minuti cucchiaio di Iemmello, risponde Paletta - 1-1 pt Monza contro Frosinone, Brocchi contro Nesta: al di là del lato sportivo, c’è anche l’amicizia dei due ex compagni di squadra in primo piano nella sfida di Serie B di martedì 2 marzo 2021.

Monza contro Frosinone, Brocchi contro Nesta: al di là del lato sportivo, c’è anche l’amicizia dei due ex compagni di squadra in primo piano nella sfida di Serie B di martedì 2 marzo 2021.

31’ Ammonito Gori, per intervento in ritardo su Diaw

30’ Ormai da qualche minuto è il Monza a gestire il possesso in fase offensiva. La squadra di Brocchi arriva sulla trequarti abbastanza agevolmente, poi però sbatte sulla disposizione accorta dei ciociari

27’ Ripartenza veloce del Frosinone che fa il break a centrocampo, Iemmello può correre fronte alla porta e trova l’apertura per Vitale, ma sull’assist basso dell’esterno non c’è nessuno in mezzo all’area

23’ Per Paletta è il primo gol in Serie B. Aveva delle evidenti colpe sul gol di Iemmello, che l’aveva saltato troppo facilmente; dove non sono arrivate le gambe, ci ha messo il cuore, per andare nell’altra area e rimettere subito a posto una partita che rischiava di complicarsi tremendamente.

19’ GOOOOOOOOOL DEL MONZAAA! 1-1! Dal calcio d’angolo, Bellusci salta di potenza e riesce a spizzare. Sul secondo palo è appostato Paletta che ha qualcosa da farsi perdonare e di pura voglia trova il pareggio

18’ Risponde a tutta forza il Monza. Iniziativa di Diaw all’interno dell’area. L’ex Cittadella ci prova due volte e guadagna l’angolo

17’ Gol del Frosinone. Palla lunga di Maiello per Iemmello. Paletta corre in ripiegamento ma manca l’intervento e l’attaccante con il numero 10 scavalca agevolmente Di Gregorio con lo scavino (o cucchiaio, ma la sostanza non cambia)

15’ I padroni di casa provano a sfruttare qualche palla alta in area, ma per ora la difesa sventa senza troppe apprensioni

10’ Il Monza prova a stanare i locali. Scozzarella sta prendendo in mano il centrocampo e alla regia aggiunge tantissimi palloni recuperati. Su uno di questi prova a lanciare in velocità Diaw, l’attaccante ex Pordenone viene steso in ripartenza ma potrebbe essere questo il tema tattico iniziale per i biancorossi.

5’ Fasi iniziali favorevoli al Frosinone che deve riscattare la bruttissima sconfitta rimediata a Cremona (4-0). La squadra di Nesta conclude un paio di volte verso la porta di Di Gregorio, ma il portiere biancorosso è sempre attento e sicuro

ore 17 Partita iniziata. All’andata era stato 2-0 per i brianzoli con gol di Gytkjaer e Mota

Biancorossi a Frosinone senza Balotelli, Boateng e Pirola, non convocati. Assente anche Dany Mota per indisponibilità dell’ultimo minuto. Monza con Diaw, Gytkjaer, D’Alessandro in attacco. Il Monza è secondo in classifica con 43 punti a -3 dall’Empoli, il Frosinone è a metà graduatoria con 33.

Nell’anticipo della 26° giornata il Venezia che l’immediato inseguitore dei biancorossi ha battuto la Reggiana (2-1).

Le formazioni

Frosinone (3-5-2) Bardi; Curado, Szyminski, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, Vitale; Novakovich, Iemmello. A disp.: Iacobucci, Millico, Ariaudo, D’Elia, Carraro, Tribuzzi, VItale, Ciano, Paezyszek, Vettorel, Zampano, Brignola. All. Nesta

Monza (4-3-3) Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Armellino, Scozzarella, Barillà; Diaw, Gytkjaer, D’Alessandro. A disp.: Lamanna, Anastasio, Barberis, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Maric, Ricci, Colpani, Sampirisi. All. Brocchi

(* aggiornamenti a cura di Diego Marturano)

IL PREPARTITA

© RIPRODUZIONE RISERVATA