Covid: il campionato di Serie B slitta al 15 gennaio, Monza in campo il 13 a Benevento per il recupero L’Assemblea di Lega Serie B ha deciso per lo slittamento delle gare della 19esima giornata di andata e della prima di ritorno, previste il 26 e 29 dicembre. Il campionato riprende il 15 gennaio, il Monza (in quarantena fino al 29 dicembre) in campo il 13 gennaio per il primo recupero.

Il Monza non le avrebbe giocate, perché in quarantena fino al 29 dicembre, ma non giocheranno neanche le avversarie. L’Assemblea di Lega Serie B, che si è svolta giovedì mattina in videoconferenza alla presenza di tutti i club, ha infatti deciso per lo slittamento delle gare della 19esima giornata di andata e della prima di ritorno, previsti in un primo momento il 26 e 29 dicembre, mantenendo poi inalterato il calendario del torneo. Una decisione “a tutela della salute e della regolarità della competizione“.

Il campionato quindi riprenderà il weekend del 15 gennaio dalla 19esima giornata, con i recuperi Benevento-Monza e Lecce-L.R. Vicenza previsti per il 13 gennaio. Introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio coincidenti con la quarta e la sesta giornata di ritorno.

In apertura c’è stato l’intervento del nuovo presidente della Commissione medico scientifica della Lega Serie B, e membro della Struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid 19 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Battistini per un aggiornamento sulla situazione epidemiologica del Paese.

