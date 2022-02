Serie B: già 6mila biglietti per Monza-Lecce, calcio in campo con 5 minuti di ritardo come “testimonianza di pace” Va verso il tutto esaurito la sfida di vertice della Serie B tra il Monza e Lecce in programma domenica 27 febbraio all’U-Power Stadium. La Figc decide 5 minuti di ritardo come gesto simbolico contro la guerra in Ucraina.

Va verso il tutto esaurito la sfida di vertice della Serie B tra il Monza e Lecce in programma domenica 27 febbraio all’U-Power Stadium. Fischio d’inizio alle 15.35, con cinque minuti decisi dalla Figc per unire tutto il calcio italiano - dai professionisti ai dilettanti - in “un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina”.

In classifica il Monza è quinto (44), il Lecce è secondo (46) e le prime sei sono racchiuse in quattro punti.

Per quanto riguarda il botteghino, nella mattinata di venerdì è stata superata la soglia dei 6 mila biglietti venduti avvicinando velocemente il sold out (con 6.566 presenti) registrato contro il Como.

Già esauriti i settori Curva Nord e Settore Ospiti, ancora pochi posti disponibili in Curva Sud, tribuna laterale e tribuna centrale. La vendita continua online e nei punti vendita Vivaticket o alla biglietteria dello stadio venerdì e sabato dalle 13 alle 18, domenica 27 febbraio dalle 9 alle 13.30.

