Serie B: D’Alessandro è del Monza, contratto fino al 2023 Il Monza ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Marco D’Alessandro, in arrivo dalla Spal a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2023. Rigoni in prestito al Pescara.

È il terzo colpo di mercato di gennaio, vestirà il numero 77. Il Monza ha annunciato l’ingaggio di Marco D’Alessandro, in arrivo dalla Spal a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2023.

D’Alessandro è un centrocampista, esterno d’attacco, con 141 presenze in Serie A con 7 gol, e 152 in Serie B con 8 reti. Classe ’91, ha esordito nella Lazio, prima di approdare a 14 anni alla Roma fino all’esordio in serie A nella stagione 2008-09 (tre presenze a 18 anni).

Nel 2014 firma con l’Atalanta e di nuovo la Serie A per tre stagioni con 80 presenze e 4 gol in tutte le competizioni. Nell’estate 2019 il passaggio alla Spal, con cui ha giocato 29 partite, comprese le 13 con un gol nella stagione in corso, prima dell’arrivo a Monza.

In uscita, dopo il ritorno di Antonio Marin a Zagabria, la società brianzola ha comunicato il trasferimento di Nicola Rigoni fino al 30 giugno 2021 al Pescara.

Calcio Ac Monza serie B Marco D’Alessandro

