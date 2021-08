Serie B: casse aperte allo stadio sabato e domenica per Monza-Cremonese Biglietteria Sud dell’U Power Stadium aperta in via straordinaria nel fine settimana per la prima casalinga di serie B del Monza contro la Cremonese. Come accedere all’U-Power Stadium.

Biglietteria Sud dell’U Power Stadium aperta in via straordinaria nel fine settimana per la prima casalinga di serie B del Monza contro la Cremonese, in programma domenica sera alle 20.30.

L’apertura è prevista sabato 28 agosto dalle 10 alle 18, domenica 29 agosto dalle 10 alle 16 (possibile pagare con carte di credito, bancomat, contanti). La chiusura delle casse alle 16 di domenica è prevista per evitare assembramenti.

Per questo l’Ac Monza consiglia anche di presentarsi allo stadio con congruo anticipo sul fischio d’inizio: sarà infatti possibile accedere allo stadio solo dall’ingresso indicato sul biglietto, con green pass valido preferibilmente presentato in formato digitale e documento di identità valido (in caso di cessione del biglietto, anche il nuovo titolare deve essere munito di green pass).

Il Monza fa sapere anche che ”i biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di Green Pass e di documento di identità validi, non saranno rimborsati”.

