Serie B, Monza: breve ritorno in gruppo di Balotelli, via social la risposta alla Curva nord del Brescia Breve ritorno in gruppo con i compagni per Mario Balotelli nell’allenamento seguito alla vittoria del Monza a Brescia. Intanto l’attaccante ha risposto via social allo striscione polemico della Curva nord.

Breve ritorno in gruppo con i compagni per Mario Balotelli nell’allenamento seguito alla vittoria del Monza a Brescia. L’attaccante sta ancora recuperando da un infortunio muscolare: ha svolto una piccola parte di allenamento con i colleghi che non hanno giocato al Rigamonti e poi ha continuato col lavoro differenziato insieme a Scozzarella e Pirola.

Storie Balotelli

Via social intanto è arrivata la risposta al grande striscione con parole poco benevole (“Sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi tu vali zero uomo senza dignità”) che i tifosi del Brescia lunedì sera gli hanno fatto trovare davanti allo stadio.



SuperMario, ex di turno ma in tribuna, ha risposto alla Curva nord parlando di “chi sapete voi” senza mai nominare per nome quella persona che avrebbe minato il suo rapporto con la maglia delle Rondinelle.

“Le mie prestazioni dell’anno scorso, sono d’accordo con voi, sono state non da Mario e il mea culpa l’ho fatto - ha scritto in una storia su Instagram - Ma sono stato molto condizionato da questo personaggio che non ama questa città e di sicuro non ama questa bandiera e per certo non ama voi (...) Mi spiace sia finita così, così mi spiace questo striscione, ma la verità è che Brescia era, è e sarà sempre casa mia e avrà sempre il mio rispetto (...) Comunque sia vi voglio bene”.

Serie B: Brescia-Monza

