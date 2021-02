Serie B, Ac Monza: contro il Pisa rientra Boateng, i convocati di mister Brocchi. Fossati va a Spalato Una classica per il Monza nell’anticipo della serie B: venerdì sera all’U-Power Stadium arriva il Pisa. I convocati da mister Brocchi.

Rientra Boateng e il Monza torna al completo per la sfida al Pisa , a parte l’indisponibile Paletta. Si tratta di uno degli incontri più carichi di storia, uno scontro diretto che riporta sempre la memoria al 2007 in una finale playoff infuocata che mandò i toscani in serie B. Biancorossi in campo venerdì 12 febbraio alle 21 all’U-Power Stadium per la giornata 23 della serie B.

Mister Brocchi ha convocato Lamanna, Donati, Anastasio, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro, Pirola.

All’andata era stato un pareggio senza reti.

Ufficiale invece il trasferimento all’estero di Marco Fossati, finito fuori rosa per la regola dei senior dopo il mercato di gennaio: va a titolo temporaneo all’Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021. Il regista nato a Monza era arrivato in biancorosso nel gennaio 2019 ed è stato tra i protagonisti della promozione in serie B conquistata da vice-capitano.

