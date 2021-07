Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il cordoglio del Monza per la mamma di Alessandro “Billy” Costacurta morta in incidente stradale Lutto per Alessandro Costacurta: venerdì 23 luglio in un incidente stradale è morta la mamma Margherita Beccegato. Il cordoglio dell’Ac Monza.

Anche l’Ac Monza si stringe ad Alessandro Costacurta, ex calciatore e oggi commentatore sportivo: nella mattinata di venerdì 23 luglio, in provincia di Varese, in un incidente stradale è morta la mamma Margherita Beccegato. La donna, 87 anni, avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore finendo contro una cancellata. È deceduta sul colpo.

Cordoglio da parte del Monza che ha avuto il giocatore tra le sua fila nella stagione 86/87 prima di diventare una bandiera del Milan nella difesa del Milan di Berlusconi e Galliani.

“L’AC Monza partecipa al dolore di Alessandro Costacurta e della sua famiglia per la scomparsa della madre Margherita Beccegato - recita la nota - Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e tutto lo staff societario sono vicini ad Alessandro, ex del Monza nella stagione 86/87 e storica bandiera del Milan e della Nazionale Italiana”.

