Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

eSports, comincia l’avventura dell’Ac Monza nel campionato BeSports 2021 Dopo i successi in eChampions League, comincia lunedì 7 giugno l’avventura dell’AC Monza Team eSports nell’edizione 2021 di BeSports, il campionato eSports ufficiale della Lega B su Pes.

Comincia lunedì 7 giugno l’avventura dell’AC Monza Team eSports nell’edizione 2021 di BeSports, il campionato eSports ufficiale della Lega B organizzato da WeArena Entertainment. Dopo i grandi successi ottenuti su Fifa con il titolo di vice campione d’Europa vinto da “Er Caccia”, il Monza è pronto a fare il suo debutto anche su Pes, con il main partner Opiquad . Primo match contro la Cremonese. Poi, nel girone D, affronterà Pordenone e Reggiana. Appuntamento alle 21 sulla pagina Facebook della Lega B e sul canale Twitch ufficiale di WeArena.

La competizione giocata su eFootball PES 2021 di Konami, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT, vede 19 team composti da due players ciascuno suddivisi inizialmente in quattro gironi (tre da cinque e uno da quattro) , per poi proseguire con i playoff e le fasi finali.

All’interno di un girone ogni squadra si sfiderà in match tra andata e ritorno, con 3 punti in palio per ogni singola partita. Le prime classificate di ogni girone accederanno direttamente alle fasi finali, mentre le seconde e terze disputeranno i playoff.

Il roster biancorosso è composto da tre players, considerati tra i migliori profili nel panorama italiano di Pes: Luigi “Kirito_Yuuki” Loffredo, Fabiano “RealFabiano93” Lubrano e Gianluca “ken1988” Carta.

Ecco il loro profili.

Luigi “Kirito_Yuuki” Loffredo: classe 1998 di San Giorgio a Cremano, Luigi sta attualmente frequentando l’università di lingue a Napoli. Appassionato di calcio fin da piccolo, in breve tempo è diventato una delle migliori proposte dell’eSports a livello italiano e internazionale.

Fabiano “RealFabiano93” Lubrano: classe 2001 di Napoli, Fabiano attualmente vive a Parigi, dove dopo avere finito il liceo ha iniziato a lavorare. Gioca a PES a livello professionistico da solo un anno, durante il quale è riuscito a firmare un contratto da professionista uno dei team più titolati e importanti a livello italiano ed europeo.

Gianluca “ken1988” Carta: genovese, lavora all’ospedale di Sestri Levante. Gianluca è in veste di riserva in quanto Fabiano è risultato positivo al Covid pochi giorni prima dell’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA