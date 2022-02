eSports: Ac Monza riceve il badge di qualità - VIDEO Un settore in netta espansione: con l’inizio 2022 il mondo degli Esports si colora di biancorosso con l’eccellenza del Monza Calcio in vetta alle classifiche mondiali.

Il settore degli Esports è in netta espansione e in questo inizio 2022 si colora di biancorosso con l’eccellenza del Monza Calcio in vetta alle classifiche mondiali. Una grande soddisfazione per la società che si dice determinata a puntare con sempre maggiore impegno a sviluppare questo settore ribattezzato “eSportivo”. Ovvero gli sport elettronici, le competizioni di videogiochi di livello agonistico e professionistico, che hanno i portabandiera del Monza (ma anche dell’Inter) tra i preferiti al mondo.

L’Osservatorio Italiano Esports ha appena rilasciato i suoi primi OIES Badge agli operatori del settore di cui è stata accertata la competenza nell’offrire consulenza. L’attestazione ha validità annuale e consiste in un riconoscimento che può essere inserito nei materiali di comunicazione fisici e digitali, e dà la possibilità all’operatore di mostrare i suoi servizi alle aziende in modo qualificato.

Molto soddisfatto il parere dell’Associazione Calcio Monza, che per voce della società ricorda come l’AC Monza Team eSports abbia avviato un percorso nel settembre 2019 diventando presto uno dei team di riferimento nel settore in Italia e all’estero.

«Nella stagione in corso il progetto continua la sua crescita sportiva e commerciale, offrendo nuove opportunità commerciali per tutte le aziende interessate alla generazione Z».

