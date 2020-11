Calcio: venerdì c’è Inter-Monza, un’altra amichevole di lusso per i biancorossi Dopo il Milan a San Siro, per il Monza c’è l’Inter ad Appiano Gentile. L’amichevole di prestigio è in programma venerdì 13 novembre, a porte chiuse

Dopo il Milan a San Siro, per il Monza c’è l’Inter al Suning Training Centre di Appiano Gentile. L’amichevole di prestigio è in programma venerdì 13 novembre, a porte chiuse, nel pomeriggio. Fischio d’inizio alle 15. Il match è programmato in occasione della sosta per le nazionali.

Dopo la sfida del 5 settembre ai rossoneri, per la squadra di Cristian Brocchi un altro test utile a mettere minuti nelle gambe dei giocatori in vista della ripresa del campionato di serie B e di Coppa Italia. E per continuare ad alzare i ritmi della squadra dopo il periodo difficile dei tanti stop per positività al coronavirus.

