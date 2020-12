Calcio: Satta e Boateng si separano con un post condiviso, addio dopo nove anni Melissa Satta e il calciatore del Monza Kevin Prince Boateng hanno messo la parola fine lunedì mattina al balletto del gossip che li avrebbe voluti di nuovo in crisi dopo il riavvicinamento dei mesi scorsi.

La stessa foto condivisa sui social per annunciare la separazione definitiva. Melissa Satta e il giocatore del Monza Kevin Prince Boateng hanno messo la parola fine lunedì 21 dicembre al balletto del gossip che li avrebbe voluti di nuovo in crisi dopo il riavvicinamento dei mesi scorsi. La modella e il calciatore, che si erano sposati nel 2016 e già lasciati nel 2019, ora si sono detti addio, chiudendo la storia iniziata quando lui giocava nel Milan.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”, hanno scritto entrambi.

Lei ha voluto aggiungere qualcosa in più : “Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello... Maddox”.

