Calcio Monza: Antonino Barillà (Parma) e il portiere De Gregorio (Inter) in biancorosso Il centrocampista del Parma, classe 1988, cresciuto nella Reggina, ha firmato un contratto di 2 anni con la società brianzola. Il Monza ha inoltre annunciato l’arrivo dall’Inter di Michele Di Gregorio, classe 1997, portiere.

Come annunciato nelle scorse settimana, il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha firmato un contratto di 2 anni con il Calcio Monza. Si tratta del sesto rinforzo estivo per i biancorossi. Barillà, si legge sul sito del Monza: «E’ un giocatore di grande esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia e 280 in serie B. Nato a Reggio Calabria l’1 aprile 1988, il centrocampista è cresciuto nella Reggina con cui ha debuttato in serie A a 18 anni. Dopo una breve parentesi alla Sampdoria e tre stagioni in serie B col Trapani ha riconquistato la A col Parma, che lascia dopo tre anni con 85 presenze e 8 gol. Nel suo curriculum anche 7 gettoni in Nazionale Under 21 con 2 reti».

Il Monza ha inoltre annunciato l’arrivo tra le sue fila di Michele Di Gregorio, classe 1997, portiere, dall’Inter a titolo temporaneo annuale con opzione e contropzione . Di Gregorio, nato a Milano, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, dove ha vinto un Campionato Primavera da capitano nel 2017, prima di debuttare tra i professionisti col Renate. Dopo un’altra stagione in C col Novara ha esordito in serie B col Pordenone, con cui nel campionato appena concluso ha raggiunto i playoff giocando 35 partite.

Michele Di Gregorio, a destra

(Foto by Dal sito monzacalcio.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA