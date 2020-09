Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’ingresso del pullman del Monza allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la sfida al Milan

Calcio: Milan-Monza a San Siro, la diretta live del Cittadino Sabato 5 settembre a partire dalle 20.45 la diretta online da San Siro della partita amichevole tra Milan e Monza.



La scalata del Monza alla vetta del calcio comincia stasera. Non ci sono gli 84 scalini che portano all’accesso più alto dello stadio Brianteo, ma 132 passi da compiere lungo le scale del “Giuseppe Meazza” a portare in rampa di lancio la squadra di Berlusconi e Galliani. Stadio deserto, la sola tribuna stampa aperta, pochissimi ospiti ma una suggestione unica.

A cinque minuti dal fischio d’inizio, l’erba di San Siro viene bagnata.

Ci si avvicina così all’amichevole tra il Milan di Ibrahimovic e il Monza di Brocchi. L’ultima delle 24 amichevoli tra Milan e Monza (19 vittorie meneghine e 5 parità) si giocò l’8 ottobre 2015: tris rossonero con Luiz Adriano, Nocerino e Cerci.



Due le assenze che lasciano il segno, in questa serata di inizio settembre: quella del pubblico, relegato dietro lo schermo della tv dal Covid, e quella del patron biancorosso Silvio Berlusconi. Che di fronte alla squadra che l’ha reso il più titolato tra i presidenti di calcio, con la sua presenza a San Siro avrebbe simboleggiato per il Monza suggestioni neanche ipotizzabili fino a un paio d’anni fa. Ma, anche in questo caso, la partita è stata vinta dal coronavirus, che ha costretto il numero 1 della società alle cure del San Raffaele.

Il pullman del Monza ha raggiunto il piazzale Angelo Moratti di San Siro alle 19.09, con Cristian Brocchi sul primo sedile a gustarsi un ambiente a lui così familiare. Un leggero sorriso sul volto, al di là della mascherina, cuffie nelle orecchie e una voglia matta di cominciare una serata da brivido. A gustarsi la scena, però, è mancato anche l’amministratore Adriano Galliani, che ha dovuto saltare il tanto atteso appuntamento di Milan-Monza proprio per osservare un periodo di quarantena.

Novanta minuti di sfida in uno dei templi mondiali del calcio: il Monza di mister Brocchi allo stadio San Siro per l’amichevole contro il Milan di Pioli. La diretta del Cittadino minuto per minuto a partire dalle 20.45, calcio di inizio della partita nella giornata, sabato 5 settembre, che segna anche l’arrivo del difensore brasiliano Carlos Augusto a Monza.

