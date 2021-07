Calcio, l’ex Juve Palladino nuovo allenatore della Primavera del Monza Nuovo allenatore per la Primavera del Monza: al posto di Allegretti è stato promosso, dalla Under 15, l’ex Juve Raffaele Palladino.

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della squadra Primavera del Monza. «Dopo aver chiuso la sua brillante carriera da calciatore in biancorosso - si legge nella nota del club: Palladino arrivò a Monza il 31 marzo 2019, con i biancorossi in serie C. A causa di problemi fisici non venne mai impiegato nella sua esperienza brianzola e, al termine della stagione, non gli viene rinnovato il contratto - e aver cominciato quella in panchina guidando la formazione del Monza Under 15 nella scorsa stagione, prosegue la sua avventura in Brianza con un nuovo importante incarico. Eredita la panchina da Riccardo Allegretti, a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto nella scorsa stagione».

«Sono felice per questa nuova avventura»: queste le parole sui social dell’ex attaccante di Juventus e Genoa.

