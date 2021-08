Calcio, il Monza cede Maric al Crotone. Il punto sul mercato (e la caccia al bomber) Ufficiale la cessione di Mirko Maric al crotone: ora per il Monza di Galliani è necessario fare un acquisto per reparto: ecco i nomi che girano.

Due rinforzi per il Crotone di mister Modesto. Il club calabrese ha annunciato l’arrivo di Mirko Maric e Marco Sala. L’attaccante arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Monza. Nato a Mostar (Bosnia-Erzegovina) il 16 maggio 1995, due stagioni fa ha vinto il titolo di capocannoniere della Serie A croata realizzando 20 reti con l’Osijek. Sala arriva dal Sassuolo anche lui a titolo temporaneo. I biancorossi brianzoli, oltre a Zanellato del Crotone per puntellare il centrocampo, punta anche ad un difensore: negli ultimi giorni si è fatto il nome di Martin Caceres, ex Juventus, Lazio e Fiorentina. Intanto resta sempre aperta la caccia al bomber: rumors di mercato danno Galliani attento a esaminare la situazione di alcuni attaccanti svincolait, in particolare Galabinov e Palacio (che hanno tanto mercato) e Paloschi.

