Ac Monza, il Natale solidale colorato di biancorosso: le iniziative sul territorio

Il grande cuore biancorosso continua a battere anche in queste festività. Come ogni anno l’AC Monza ha voluto dare un segnale di vicinanza e un aiuto concreto alle persone meno fortunate per cercare di rendere più sereno il loro Natale.

I calciatori del Monza hanno sostenuto le iniziative e i progetti di solidarietà portati avanti dalla società recandosi personalmente in alcune occasioni nelle strutture prescelte.

La squadra ha scelto di portare un sorriso ai bambini del Comitato Maria Letizia Verga donando tantissimi giocattoli e gadget biancorossi. Anche i bambini ospiti della Cascina Cantalupo (Centro di Accoglienza per mamme con minori in difficoltà) si sono visti recapitare divertenti giocattoli acquistati dai calciatori allenati da Giovanni Stroppa.

Babbo Natale biancorosso è arrivato anche nei reparti di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Monza e di Pediatria dell’Ospedale di Vimercate. In particolare, ai piccoli pazienti e agli operatori sanitari stati donati panettoni e pandori ufficiali AC Monza. Panettoni e pandori biancorossi hanno anche allietato la Vigilia e il Natale di diversi senza fissa dimora di Monza che hanno ricevuto questi regali grazie all’instancabile lavoro di moltissimi volontari che, coordinati da Federica Mosconi, presidente della Commissione Consiliare I° delle Politiche Sociali del Comune di Monza, li hanno consegnati durante le feste.

In generale, la rete “tessuta” dall’ AC Monza ha voluto regalare un po’ di gioia a diverse associazioni ed enti: Asilo Notturno san Vincenzo, Cascina Cantalupo; City Angels, Comitato Maria Letizia Verga, Cooperativa onlus La Rosa Blu, Croce Rossa, Frati Minori Francescani del Santuario Santa Maria delle Grazie, Good Guys, Il Paese ritrovato-Cooperativa La Meridiana, Mamma Rita, Ospedali di Monza e Vimercate, Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta), Spazio 37, Suore di Carità dell’Assunzione (sede di Roma), Unitalsi.

E quando c’è da aiutare, non c’è rivalità calcistica che tiene. I Pesi Massimi Como, tifosi della squadra lariana, nota rivale dell’Ac Monza, hanno portato insieme a Topo Gigio ai bambini ricoverati all’ospedale san Gerardo e ai piccoli pazienti del Comitato Maria Letizia Verga pacchi contenenti moderni e spassosi giocattoli di una nota azienda produttrice che ha sede nella nostra provincia.

