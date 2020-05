Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto di Martina Santimone)

San Gerardo di Monza (Foto by Foto di Martina Santimone)

#Spuntodivista: voglia di normalità e rischio rimozione L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Quanto a lungo ricorderemo tutte le incongruenze e gli errori commessi nella gestione dell’emergenza? Oppure la voglia di normalità ci spingerà a una progressiva rimozione dei fatti? Questa è la domanda che dovremmo porci noi cittadini lombardi. E anche la politica che vorrà governare questo territorio.

Calano i contagi, cresce l’euforia, tutti fuori casa a respirare una boccata d’aria nuova, seppur filtrata dalle mascherine. C’è chi si è precipitato ad acquistare qualche capo d’abbigliamento, chi a sorseggiare l’aperitivo, chi s’è messo in coda per farsi tagliare i capelli, chi è salito in macchina e ha fatto il giro delle tangenziali.

La riscoperta della nuova normalità passa attraverso azioni e comportamenti talvolta inconsulti ma significativi: l’importanza delle piccole cose, lo suggeriva persino il Piccolo principe, risiede in momenti semplici come il buongiorno, un bacio o un gesto affettuoso. Tuttavia una domanda rimane sospesa, sempre che questa Fase 2 metta davvero alle nostre spalle uno dei periodi più cupi della nostra storia: quanta memoria rimarrà di quello che è accaduto? Memoria lucida, intendiamo, il ricordo preciso degli avvenimenti e della loro concatenazione, i silenzi assordanti e le chiacchiere a vanvera, le scelte tentennanti o disastrose, le verità nascoste, le disposizioni fumose, i dispetti fra istituzioni, le accuse reciproche, i calcoli politici.

Ecco, la questione a mezz’aria è questa: superate la Fase 2, 3, 4 e via contando, conserveremo il ricordo di tutto ciò che abbiamo vissuto – nella speranza che non si ripeta mai più – oppure la voglia di normalità ci spingerà verso una progressiva rimozione dei fatti? Questa è la domanda che dovremmo porci noi cittadini lombardi e brianzoli. Questa è la domanda con cui dovrebbe confrontarsi anche la politica che vorrà governare questo territorio.

