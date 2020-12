Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Gli auguri del presidente Mattarella per i 120 anni de “il Cittadino”, nel 2019. (Foto by Chiara Pederzoli)

#Spuntodivista: un’esperienza speciale, il mio grazie L’editoriale di saluto del direttore Claudio Colombo.

Gli addii migliori, è stato scritto, sono quelli più brevi. Mi atterrò a questa regola: dopo tre anni e tre mesi, in concomitanza con un nuovo assetto azionario dell’Editoriale il Cittadino s.r.l., si conclude il mio mandato alla Direzione di questo giornale. È stato un viaggio - umano e professionale - molto impegnativo ma pieno di esperienza gratificanti, prima fra tutte quella di aver collaborato con una redazione di giornalisti preparati e disponibili e con una proprietà rispettosa della nostra autonomia. Un grazie sincero a quanti mi hanno arricchito di nuove conoscenze lungo questo percorso. Un saluto speciale ai lettori e a coloro che ci hanno sostenuto con affetto e attenzione. Un augurio, infine, per il 2021: che sia per tutti un anno di grandi speranze.

