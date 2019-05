#Spuntodivista: rispolverare le vecchie Province? Un’idea fuori dal tempo Le rivuole il ministro Salvini (e i Cinquestelle dicono no). E’ però vero che occorre ripensare il loro ruolo, e soprattutto modularlo in base alle reali necessità dei territori a cui fanno riferimento.

Sparando nel mucchio, alla fine qualche cosa si prende. L’ultima uscita del vice-premier Salvini, l’ipotesi di ripristino delle vecchie Province (naturalmente avversata dai compagni di cordata gialloverdi), un risultato interessante almeno lo ha ottenuto: riportare al centro del dibattito il problema delle autonomie locali.

Tutti d’accordo: la legge Delrio che ha depotenziato le Province, apprezzabile negli intendimenti (leggi taglio dei costi e snellimento dell’apparato burocratico), ha prodotto troppi effetti indesiderati e sarebbe ora di ripensarla, prendendo il buono che c’è e tuttavia rimanendo alla larga dagli antichi modelli di potere costruiti per moltiplicare le poltrone e aumentare gli sprechi di denaro.

Il problema è cosa fare, come farlo e con quali scopi. Soprattutto, il problema è accettare l’idea, senza che qualcuno si offenda, che l’Italia funziona a diverse velocità, e che le necessità di una particolare area del Paese sono diverse da altre, e che quindi si debbano pensare soluzioni mirate a seconda della complessità sociale ed economica del territorio da governare. Non ha senso che in Lombardia (oltre 10 milioni di abitanti) le Province di oggi abbiano quasi il doppio delle deleghe e dei compiti rispetto ad altre regioni e più o meno le stesse risorse per assolverli. Ha senso invece approfittare della «sparata» di Salvini per proseguire il dibattito sul tema, con l’obiettivo di arrivare a un modello nuovo, più moderno e soprattutto utile ai bisogni dei cittadini.

