#Spuntodivista: pioggia di euro da spendere bene L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Il cosiddetto Piano Marshall per il rilancio dell’economia voluto da Regione Lombardia è un’opportunità di riscatto anche per l’ente, dopo le polemiche sulla gestione della pandemia.

Tre miliardi di euro per la riattivazione dell’economia lombarda devastata dal virus sono una gran bella cifra, ma ciò che conta davvero è come spenderla, avendo chiari gli obiettivi da raggiungere per evitare lungaggini e sprechi. In questo Regione Lombardia, che ha varato l’ambizioso piano Marshall di aiuti, ha un irrinunciabile ruolo di guida e di controllo nei confronti di quegli enti locali, Province e Comuni, a cui saranno destinati i fondi.

L’ente regionale è uscito con le ossa rotte dalla lunga vicenda del covid, travolto da accuse a volte pretestuose ma che non possono essere confinate in un ambito di normale seppur furiosa dialettica politica. Errori anche gravi hanno segnato i lunghi giorni del virus, dominati spesso da confusione e scelte azzardate che hanno spiazzato, e talvolta danneggiato, i cittadini. Per questo la ricostruzione economica del territorio rappresenta un banco di prova decisivo su cui misurare la reattività politica e gestionale dell’attuale giunta regionale. Sempre che, naturalmente, il virus non torni a far strage - cosa che potrebbe accadere visti gli ultimi sviluppi del contagio -, ma in tal caso la speranza è che l’esperienza passata possa aver generato conoscenza e maggiori certezze per fronteggiarlo.

