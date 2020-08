#Spuntodivista: perché torniamo a parlare di clima L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Nell’ultimo mezzo secolo la temperatura media in Brianza è salita di quasi tre gradi, un segnale allarmante del cambiamento climatico in atto. Ecco perchè, covid o non covid, il tema dell’ambiente deve tornare presto al centro del dibattito pubblico.

Il coronavirus ha riscritto in questi mesi la scala delle nostre priorità, ma è fuor di dubbio che il tema del cambiamento climatico in atto rimane appuntato nell’agenda contemporanea come un problema serio e indifferibile. Lo è al netto degli strepiti del fronte complotto-negazionista (la matrice culturale è la stessa di chi non crede al covid) ed è confermato da numerosi studi scientifici, eppure basterebbe semplicemente guardare ai fenomeni meteorologici degli ultimi anni per avere la netta percezione che qualcosa di preoccupante stia accadendo sul nostro pianeta.

LEGGI Allarme clima: la temperatura di Monza e Brianza si è alzata di 2,7 °C in mezzo secolo

L’ultima ricerca del centro studi OBC Transeuropa segnala dati inquietanti che riguardano anche Monza e la Brianza, con un’impennata anomala della temperatura media nell’ultimo mezzo secolo: i quasi tre gradi in più registrati nella provincia rispetto al 1970 non solo si discostano nettamente dalla media nazionale (2,2) e sono doppi rispetto alla soglia di allarme fissata dall’Onu, ma pongono il nostro territorio nella parte alta della classifica delle aree più roventi d’Italia e d’Europa.

Le conseguenze immediate sono sotto i nostri occhi quando veniamo travolti da eventi estremi come nubifragi o siccità; quelle a lungo termine, potenzialmente disastrose, necessitano di una lungimiranza che ancora deve entrare nel dna del sentire comune, nelle attività dell’uomo, nei comportamenti individuali e collettivi. Non abbassare la guardia è il giusto mantra che ci sta accompagnando nei durissimi tempi del virus. Ma quella del clima è una sfida epocale che va rimessa il prima possibile al centro del dibattito pubblico.

