#Spuntodivista: nuove energie dall’emergenza Coronavirus L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Il virus è tra noi, niente panico. E tutti a remare verso l’obiettivo finale: sconfiggere il contagio seguendo i consigli e i suggerimenti delle autorità scientifiche e istituzionali, sindaci compresi. Dall’emergenza nuove energie per un modello di governance futura.

Resta inteso il comandamento che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero seguire: niente panico, ragioniamo. Tuttavia l’ormai conclamata e sempre più massiccia penetrazione del virus anche in Brianza impone alla comunità, cioè la somma di ciascuno di noi, lo sforzo di capire le ragioni di alcune scelte.

Non aveva torto la Regione a chiedere la proroga dei dispositivi di contenimento del contagio; non ha torto lo Stato quando (finalmente) interviene con direttive-guida a cui anche gli enti locali devono uniformarsi; non hanno torto le imprese, i commercianti, gli artigiani e tutte le altre categorie produttive a spingere per la ripartenza perché sennò l’economia crolla; non ha torto il singolo cittadino quando si lamenta, magari esagerando, di restrizioni alla propria libertà individuale.

Esistono visioni del mondo e varianti politiche diverse, e ci mancherebbe altro, ma la situazione è nuova, grave e impone un senso di responsabilità collettiva che richiede un impegno forte e condiviso: detto che pezzi di ragione (e torto) stanno ovunque, sarebbe meglio non scornarsi per amore di polemica o per interessi di parte, ma concentrarsi tutti sull’obiettivo finale.

Piace pensare che, dopo giorni di sbandamento irrazionale, il vento stia tirando dalla parte giusta, e piace pensare che al centro di tutto questo si siano ritagliate un ruolo fondamentale le istituzioni locali. Sindaci che informano, che spiegano, che ci mettono la faccia, che lavorano in sintonia tra loro sono l’esempio di un buongoverno sui cui la comunità deve poter fare affidamento. Non era affatto scontato.

Il virus ha scoperchiato paure sconosciute ma anche prodotto energie nuove. Finita l’emergenza, sarà questo il modello da prorogare nel tempo.

