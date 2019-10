#Spuntodivista, non è solo questione di regolamenti: camminare sui tetti è da Oscar Nell’editoriale del direttore Claudio Colombo, le curiosità che si nascondono nelle normative della Polizia locale che definiscono comportamenti da rispettare e rispettive sanzioni, a cui spesso basterebbe anteporre solo il buonsenso.

Il nuovo regolamento di polizia urbana che sarà presto approvato dal Consiglio comunale di Monza (nuovo perché sostituirà quello in vigore dal 1974) contiene perle di involontario umorismo, tipiche di tutti quei regolamenti – cittadini, aziendali e condominiali – dove l’idea sorgiva è il voler vietare comportamenti che possano nuocere al prossimo e ai beni materiali che appartengono alla collettività.

Resta un mistero, per esempio, sul perché il «legislatore» abbia messo per iscritto il divieto di camminare sui tetti o sui cornicioni, considerando la scarsa casistica, almeno a Monza e provincia, che riporti a questa usanza. Oppure di non consentire l’utilizzo di scale a mano per più di un’ora consecutiva (tagliare una siepe del giardino diventerà, presumiamo, un’operazione lunga e complicata). Perle spassose a parte, è pur vero che dove non agisce il buon senso una punta di ordine si renda necessaria, ed ecco il motivo per cui esistono i regolamenti e le sanzioni per chi li trasgredisce, soprattutto se a venir punite sono modalità di offesa nuove, strettamente legate allo spirito del tempo, meno incline al rispetto di valori come educazione e responsabilità civica.

Scalare il monumento della piazza o devastare i giochi dei bambini ai giardinetti non sono comportamenti sensati: ma a stabilirlo non dovrebbe essere un regolamento, bensì un’idea di buona creanza e di senso civico che si sta pericolosamente perdendo in questi anni di progressivo impoverimento culturale e sociale. Come sarebbe bello vivere in un mondo dove è vietato vietare. Prendiamo atto che non è possibile, e che la cultura del bene comune e del rispetto verso gli altri è una responsabilità personale da alimentare giorno dopo giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA