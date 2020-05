#Spuntodivista: la buona informazione e i ladri di giornali

La piattaforma Telegram ha rimosso 19 canali utilizzati per diffondere in rete - senza pagare alcun diritto - articoli o interi giornali. Ma professionalità, capitali e qualità non sopravvivono senza remunerazione: ecco perchè fermare i ladri di giornali è un dovere civico oltre che un’urgenza democratica.