#Spuntodivista: come se fossero morti di serie B L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Il Covid-19 sta colpendo pesantemente la fascia più anziana della popolazione, ma fa orrore vedere circolare l’idea che il “morto vecchio” sia un po’ meno importante degli altri. Gli anziani sono la nostra memoria: non perdiamo, oggi, la buona abitudine di rispettarli e proteggerli, con le parole e con i fatti.

Erano vecchi e già pieni di acciacchi, e molti di loro malati gravi. Quante volte, in questi giorni, abbiamo sentito una frase così. E anche quest’altra, ancora più disturbante: «È morto con il coronavirus, non per il coronavirus». Come se gli anziani non fossero «vere» vittime del Covid-19. Eppure, c’è una specie di riflesso condizionato che scatta quando arriva la notizia di una morte per contagio: quanto era anziano? e quanto malato? C’è molto di insopportabile in tutta questa emergenza sanitaria, ma la cosa peggiore di tutte è vedere circolare quest’idea che il morto vecchio sia meno importante degli altri, un semplice dato numerico, qualcosa che spinge a considerare questa piaga improvvisa piombata sulle nostre vite come un accadimento sfuggente ma alla fine selettivo. Il virus è stato soltanto una concausa, e allora? Senza il virus queste persone sarebbero vissute ancora, un giorno o dieci anni non importa, non è questo il punto: sarebbe stata comunque vita, un tempo in più da trascorrere insieme ai propri cari, alla moglie o al marito, ai figli e ai nipoti, agli amici.

Non c’è umanità in questa idea, e nemmeno consapevolezza della realtà: ci aggrappiamo alle statistiche, leggiamo nelle cifre verità parziali, ci consoliamo nella certezza che se siamo under 70, 80 o 90 non ci succederà nulla d’irreparabile, come se sotto quella quota fossimo tutti invincibili, e quindi sì, il coronavirus faccia la sua strada, noi continueremo la nostra, più o meno responsabile, tanto sappiamo che a cadere saranno i più deboli.

Poi arriverà il giorno, speriamo vicinissimo, in cui il morbo sarà domato e sparirà, ma gli anziani e i malati no, ci saranno sempre. Non perdiamo, oggi, la buona abitudine di rispettarli e proteggerli, con le parole e con i fatti. È anche per questo che dobbiamo restare a casa: per noi stessi, certo, ma soprattutto per loro .

