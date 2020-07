Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il progetto di recupero dell’area di via Ticino, quartiere di San Fruttuoso a Monza

#Spuntodivista: chi ha paura (e chi no) della città-grattacielo L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Nuove torri in vari quartieri, discussioni a non finire: se i progetti verranno realizzati, il profilo di Monza cambierà sensibilmente. Ecco perchè è giusto (e doveroso) che anche le scelte urbanistiche diventino parte di un grande dibattito pubblico.

Se l’epilogo della storia ricalcherà quello dell’ormai mitologico eco-mostro di Desio – ventitrè piani di insensatezza urbanistica ormai abbandonati a se stessi – allora non è nemmeno il caso di parlarne: quello è, e resterà, uno dei più clamorosi esempi contemporanei di malagestione del territorio. Tuttavia il riferimento a Desio - sempre attuale quando si discute del rapporto fra città e ambiente, dei bisogni dell’uomo e di quelli della natura, insomma di sviluppo urbanistico sostenibile - appare eccessivo nel dibattito che sta appassionando Monza.

Ci sono progetti che cambieranno il profilo, non solo visivo, della città: il bosco verticale di Boeri a Regina Pacis, i palazzi da dieci piani all’ex feltrificio Scotti, i tre grattacieli a San Fruttuoso. Se questi progetti verranno realizzati, la Monza dei prossimi decenni sarà totalmente diversa da quella che conosciamo. Ma sarà meglio o peggio? Nel dibattito necessario si sono inserite voci eterogenee, a vario titolo schierate pro o contro, molte condivisibili perché poggiate su argomentazioni scientifiche e rilievi nel merito, altre, diciamo, più ruspanti perché legate a motivazioni “di pancia”. Sono sorti comitati, i quartieri si mobilitano, le consulte si schierano.

La bellezza dello scontro, al netto di posizioni ideologiche precostituite, è nel vedere la città rispondere con prontezza a sollecitazioni forti come quella di un cambiamento urbanistico così massiccio, così diffuso, così epocale. Un dialogo però è necessario: che sia divisivo è scontato, che debba essere propositivo un’urgenza. Qui non sono in gioco solo un pugno di palazzoni nuovi, ma un’idea e una visione di città che ipotecheranno il suo futuro.

