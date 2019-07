Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

LENTATE - BRIANZA PRIDE (Foto by Cristina Marzorati)

#Spuntodivista: Brianza Pride e il tema dei diritti civili L’editoriale del direttore Claudio Colombo. Chi ha paura del Brianza Pride che si svolgerà sabato 6 luglio? Perchè accende gli animi e li divide? Il tema delle libertà civili e delle diversità emarginate è da affrontare senza pregiudizi o steccati ideologici. Monza lo sta facendo?

Chi ha paura del Brianza Pride? Perché accende gli animi e li divide? Succede pure nella placida Monza, non sempre avvezza a interpretare i segni del cambiamento, se non dopo lunga gestazione e ripensamenti, piccoli passi a scavare, goccia dopo goccia, certezze tradizionalmente granitiche. Cosicché la sfilata di sabato per le vie cittadine, aperta al tema generale delle diversità emarginate, diventa un punto di svolta nel dibattito sul passaggio a una modernità di pensiero a cui molti si oppongono.

A suscitare reazioni negative è soprattutto il metodo di rappresentazione: ma paventare indecorose forme di esibizionismo e di provocazione (che comunque andrebbero evitate, così come le bandiere di partito e le sguaiataggini anti-governative) è confondere causa con effetto, è una foglia di fico che copre una parte del problema e non dà piena sostanza alle ragioni del dissenso.

Anche molte amministrazioni brianzole hanno fatto pollice verso, negando il patrocinio alla manifestazione: tuttavia considerare il Pride politicamente sbilanciato (questa la motivazione principale del rifiuto) è ridurre il senso del dibattito a una pura e sterile contrapposizione partitica, soprattutto nel momento in cui anche alcuni schieramenti oggi contrari all’evento sostengono di avere a cuore il tema delle libertà e dei diritti civili.

Volenti o nolenti, questo è un tema sensibile della nostra contemporaneità: affrontarlo senza pregiudizi o steccati ideologici significherebbe arricchire la discussione collettiva e imboccare un nuovo percorso di civiltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA