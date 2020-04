#Spuntodivista: andrà tutto bene? Dipende solo da noi L’editoriale del direttore Claudio Colombo: troppa gente in giro, l’allarme è serio. Noi tutti siamo chiamati a non forzare il tempo della ripresa. Da tempo ci diciamo “andrà tutto bene”, ma la verità è che andrà come deve andare. Se bene o male, dipende solo da noi. Quindi: restiamo a casa.

Noi non sappiamo quando finirà, anche se è chiaro a tutti che questa situazione non potrà durare all’infinito. Un conto però è aspirare a un ritorno alla normalità quanto prima possibile, un altro è vivere questi giorni come un semplice tempo di passaggio tra quello che è stato e ciò che tornerà ad essere.

Ci troviamo in un limbo pericoloso: pensare di essere a un metro all’uscita dal tunnel è un errore che noi tutti, noi collettività, rischiamo di commettere, come dimostrano le rilevazioni sugli spostamenti e l’aumento di denunce e sanzioni registrato dalle forze dell’ordine anche nella nostra provincia. È un segnale preoccupante: significa aver messo in campo, anzi per strada, comportamenti individuali imprudenti e irresponsabili, destinati a interrompere quel circolo virtuoso che ha permesso finora di contrastare la diffusione del virus.

Si sta facendo largo l’idea che il peggio sia alle spalle? Quel momento, dice la scienza, non è ancora arrivato. E dunque: mai come oggi l’invito a restare a casa è un imperativo al quale nessuno può sottrarsi. Bisogna tener duro e non farsi fuorviare dai bollettini sanitari confortanti, dai primi tepori primaverili, dal clima di feste pasquali. Che senso ha gettare al vento un mese di sacrifici e rinunce? Arriverà presto il momento per valutare gli errori commessi dalle autorità pubbliche nella gestione dell’emergenza, ma ogni critica sarà priva di valore se anche noi, noi comunità, non avremo fatto la nostra parte.

La fase-due che si sta preparando è una nuova chiamata alla responsabilità individuale e collettiva: dovremo gestire il tempo della ripresa con intelligenza e gradualità. È dall’inizio di questa sventura che ci diciamo l’un l’altro «andrà tutto bene». La verità è che andrà come deve andare. Se bene o male, dipende solo da noi.

