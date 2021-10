Volley Serie A1: passo falso per le ragazze del Vero Volley a Busto Arsizio All’esordio nel campionato di Serie A1 femminile la formazione monzese è stata fermata dalla E-Work Arena di Busto Arsizio dalle padrone di casa della Unet E-Work, in rimonta, per 3-1.

Passo falso per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari all’esordio nel campionato di Serie A1 femminile. La formazione monzese è stata fermata sabato 9 ottobre dalla E-Work Arena di Busto Arsizio dalle padrone di casa della Unet E-Work, in rimonta, per 3-1.

Dopo una grande partenza le rosablù sono state alla lunga sorprese dalla formazione di casa, dal secondo gioco in poi, soprattutto con Mingardi e Gray (MVP del match). E dire che Monza era partita alla grande con Mihajlovic, Van Hecke e Gennari. Con il passare del tempo però le ospiti hanno pagato numerosi errori, soprattutto in attacco. Nel quarto set , finite sotto per 16-9 le ragazze della Vero Volley grazie a una strepitosa Stysiak sono riuscite a risalire fino al 21-19. Niente drammi: le brianzole potranno già rifarsi domenica prossima a Monza contro Chieri.

«Non siamo riuscite a reagire quando le cose non andavano più bene come all’inizio - ha dichiarato Alessia Gennari (schiacciatrice Vero Volley Monza) - Loro ci hanno preso le misure nel sistema muro-difesa e noi facevamo fatica a mettere palla giù in attacco. Abbiamo commesso tanti errori in battuta e di conseguenza loro avevano un gioco più facile. Sappiamo che c’è tanto da lavorare: siamo una squadra nuova e dobbiamo ancora trovare i giusti ingranaggi. Non dobbiamo perdere la fiducia in noi stesse, anzi dobbiamo imparare a reagire e a trovare soluzioni quando le cose non vanno perchè abbiamo le capacità per farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA