Volley, Saugella Monza espugna Busto Arsizio in gara-1 dei quarti dei playoff

Gran colpo della Saugella Monza che in gara 1 dei quarti di finale dei Play-Off Scudetto della Serie A1 femminile ha espugnato il campo della Unet E-Work Busto Arsizio con un 3-1 in rimonta che la porta avanti nella serie. Busto è la quarta della stagione regolare, Monza si è qualifica come quinta.

Al PalaYamamay la sfida è iniziata col piede sbagliato per le brianzole di Luciano Pedullà, sotto nel primo set. Ma rimessa sui giusti binari con la capitana Serena Ortolani protagonista assoluta. E MVP alla fine con 28 punti, di cui 1 ace e 2 muri ed il 49% in attacco. Proprio le giocate della schiacciatrice della Saugella, insieme alle accelerazioni guidate da Begic (18 punti, 1 ace e 4 muri) e Havelkova (14 punti, 1 ace e 1 muro), ben servite da Hancock (anche 1 ace per lei), a consentire alla Saugella Monza di firmare un successo importantissimo per tornare domenica alla Candy Arena già col match-point per il passaggio del turno.

Decisiva la reazione corale dopo aver perso il primo set: Diouf, Bartsch (14 e 18 punti a testa) e Berti non sono riuscite ad arginarla, cedendo il vantaggio del campo.

«Dopo un inizio non brillante siamo uscite fuori di squadra, dimostrando che abbiamo grande carattere e che soprattutto siamo unite – ha commentato la palleggiatrice Micha Hancock - Sappiamo soffrire ma anche reagire nei momenti caldi. Vincere Gara 1 è stato chiaramente molto importante, non solo perché siamo avanti nella serie ma perché ora sappiamo che possiamo batterle. Non avendo mai vinto contro di loro questa stagione, questo successo ci dà morale e fiducia per Gara 2. Ora pensiamo solo a prepararla al meglio».

«Credo che questa sera siamo state molto brave in ricezione, fondamentale che ci ha permesso di costruire bene poi il contrattacco. Non era facile, anzi. Però merito della nostra pazienza e della nostra determinazione nei momenti chiave. Fra una settimana ci aspetta un’altra difficile sfida: muro-difesa di stasera e servizio saranno le armi che dovremo sfruttare anche davanti nostro pubblico», ha fatto eco la schiacciatrice Edina Begic.

Unet E-Work Busto Arsizio - Saugella Monza 1-3

Parziali: 25-19, 19-25, 23-25, 23-25

Unet E-Work Busto Arsizio: Bartsch 18, Berti 5, Diouf 14, Gennari 11, Stufi 2, Orro 2, Spirito (L), Piani 7, Botezat 5, Negretti. N.E. Wilhite, Dall’Igna, Chausheva. All. Mencarelli

Saugella Monza: Begic 18, Dixon 9, Hancock 6, Havelkova 14, Devetag 4, Ortolani 28, Arcangeli (L), Orthmann, Balboni, Loda. N.E. Bonvicini, Candi, Rastelli. All. Pedullà

NOTE. Arbitri: Boris Roberto, Bassan Fabio; Durata set: 29’, 26’, 31’, 29’. Tot: 2h06’; Unet E-Work Busto Arsizio: battute vincenti 1, sbagliate 6, muri 14, errori 15, attacco 35%; Saugella Monza: battute vincenti 4, sbagliate 14, muri 12, errori 26, attacco 41%; Impianto: PalaYamamay – Maria Piantanida di Busto Arsizio. MVP: Serena Ortolani (schiacciatrice Saugella Monza). Spettatori: 2.370.

