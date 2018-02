Volley, Saugella Monza alle final four di Coppa Italia: contro Novara per la storia L’appuntamento con la storia. Sabato alle 18 sotto i riflettori del PalaDozza di Bologna la Saugella Monza disputerà la semifinale di Coppa Italia di Serie A1 femminile con le campionesse d’Italia della Igor Gorgonzola Novara. Il pre partita di coach Pedullà: “Motivazioni alte per tutte”.

L’appuntamento con la storia. Sabato alle 18 sotto i riflettori del PalaDozza di Bologna la Saugella Monza disputerà la semifinale di Coppa Italia di Serie A1 femminile con le campionesse d’Italia della Igor Gorgonzola Novara. L’incontro ha il sapore delle pagine sportive che, qualunque sarà il risultato decretato dal campo, meriteranno un posto nella storia della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley.

Al secondo anno in massima serie, per la Saugella Monza arriva la prima partecipazione alle Final Four della coppa tricolore. La grande vetrina che spetta di diritto alle squadre più brillanti della prima parte di stagione (nell’altra semifinale s’incontreranno Imoco Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio). Brividi veri. Monza arriva all’appuntamento forte di un cammino che, negli ultimi mesi, si è fatto rapido e ricco di vittorie (sei vittorie negli 8 turni del girone di ritorno), e di precedenti benauguranti con le “big” del torneo (a partire dal successo casalingo proprio con Novara, 3-2 alla Candy Arena a dicembre, nella nona giornata d’andata). Numeri e risultati sufficienti ad alimentare le speranze monzesi e il calore dei supporter che hanno in programma la trasferta bolognese per non perdere un fine settimana storico.

Diverse le “carte” nella manica di coach Luciano Pedullà, che nel corso della stagione ha più volte dimostrato di poter (e saper) trovare nei cambi e nella panchina le soluzioni ideali per svoltare match e conquistare vittorie (anche lo scorso weekend nella partita casalinga con la Lardini Filottrano, finita 3-1).

Le armi a disposizione di Monza. Lucidità nelle scelte e disponibilità a cambiare in corsa tra i segreti del coach che in carriera ha già vinto una Coppa Italia con Novara nel 2015. Colonne portanti della Saugella, e atlete di grande esperienza, caratteristica sempre determinante nei match da dentro-o-fuori che più contano, la capitana Serena Ortolani, opposta di Monza con un palmares ricco di 4 Scudetti, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana, 3 Champions League; finora 312 punti nel campionato 2017-18, sesta miglior realizzatrice.

I colpi in attacco e l’abilità difensiva di Helena Havelkova un’altra certezza per il team monzese – non meno della collega Edina Begic, con minor esperienza ma rendimenti al vertice – corroborata dal “passato” della schiacciatrice ceca che ha in bacheca 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, e in Europa 2 Cev e 1 Challenge Cup.

Per superare Novara e accedere alla finalissima di domenica (ore 20.30) Monza si affiderà alla fantasia della regista Micha Hancock, finora stella polare delle brianzole, l’americana dal servizio micidiale (36 ace, prima dell’A1 nella speciale classifica) e della solidità a muro e in attacco della connazionale Tori Dixon, che al primo anno italiano si è distinta tra le migliori centrali del torneo.

LE DICHIARAZIONI DI COACH PEDULLÀ: “MOTIVAZIONI ALTE PER TUTTE”

© RIPRODUZIONE RISERVATA