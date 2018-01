Volley: Saugella batte la capolista Conegliano alla Candy Arena di Monza Dopo Novara tricolore, la Saugella Monza alla Candy Arena vince anche con la capolista Imoco Conegliano: 3-1 per le monzesi guidate da Serena Ortolani, ex di turno. È il nono successo stagionale. Il commento di Havelkova.

Una Saugella Monza bella, divertente e concreta fin dalle prime battute del primo set: Saugella vola sul 2-0 (25-18, 25-19) con Ortolani e Havelkova (16 e 14 punti) ben presenti in attacco, Hancock decisiva al servizio, Devetag a muro (4 finali), Arcangeli in difesa con un’ottima Orthmann, chiamata a sostituire una Begic ancora a mezzo servizio.

Conegliano si risveglia nel terzo parziale, ma Monza, dopo l’equilibrio fino alla metà del quarto gioco, lancia la fuga decisiva con Ortolani e Havelkova. Quest’ultima, Mvp della gara, regala alle sue il successo finale. Per Conegliano è il primo stop.

«Stasera siamo state davvero brave – ha commentato la schiacciatrice Helena Havelkova - Abbiamo giocato con grinta e cuore per tutta la gara, senza mai mollare. Merito del buon lavoro svolto in palestra e dell’amalgama che c’è tra di noi. Ci abbiamo messo entusiasmo e siamo riuscite ad invertire il pronostico. Possiamo fare ancora meglio e ancora di più. Dobbiamo solo continuare a dare il massimo e non abbassare mai l’asticella della crescita. Ora testa alle sfide che ci accompagneranno alla Coppa Italia. Vogliamo continuare a sorprendere».

«Brava Monza se stasera è riuscita a fare i tre punti e a conquistare la vittoria – analizza la centrale avversaria Anna Danesi – Demerito anche nostro però per non essere riuscite ad approfittare delle tante occasioni che ci sono capitate per capovolgere il punteggio. Loro sono state precise con il muro difesa e ci hanno messo in difficoltà con il servizio. Cosa cambia dopo questa sconfitta? Nulla. Siamo sempre in vetta. Pensiamo a preparare le prossime gare, contro avversari di livello. Cerchiamo di prepararle bene e di continuare il buon lavoro che abbiamo fatto finora».

Saugella Team Monza – Imoco Volley Conegliano 3-1

Parziali: 25-18, 25-19, 21-25, 25-22

Saugella Team Monza: Orthmann 9, Dixon 10, Hancock 5, Havelkova 14, Devetag 8, Ortolani 16; Arcangeli (L). Candi, Begic, Bonvicini. N.E. Balboni, Loda, Rastelli. All. Pedulla’.

Imoco Volley Conegliano: Wolosz 3, Bricio 12, Danesi 4, Nicoletti 3, Hill 16, De Kruijf 8; De Gennaro (L). Fabris 14, Melandri, Cella, Fiori. N.E. Bechis, Lee. All. Santarelli.

NOTE. Arbitri: Saltalippi Fabrizio, Saltalippi Luca; Durata set: 24’, 23’, 28’, 30’. Tot: 1h56’; Spettatori: 1922; Saugella Team Monza: battute vincenti 1, sbagliate 9, muri 11, errori 24, attacco 35%; Imoco Volley Conegliano: battute vincenti 1, sbagliate 16, muri 11, errori 34, attacco 34%; Impianto: Candy Arena di Monza; MVP: Helena Havelkova (schiacciatrice Saugella Team Monza)

