Volley, quarti dei play-off: bene Saugella, Vero fuori Bene le ragazze della Saugella che sabato 13 aprile davanti al pubblico amico della Candy Arena hanno sconfitto 3-1 la Unet E-Work Busto Arsizio in Gara 2. Non ce l’hanno fatta invece i ragazzi del Vero sconfitti a Perugia.

Bene le ragazze della Saugella che sabato 13 aprile davanti al pubblico amico della Candy Arena hanno sconfitto 3-1 la Unet E-Work Busto Arsizio in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Samsung Volley. Protagoniste in fase offensiva da una parte e dall’altra, come già in Gara 1 al Palayamamay, sono state Orthmann e Meijners con la prima MVP della gara grazie ai 24 punti di cui 3 ace firmati. Lunedì, alle 20.30 la Gara 3 ancora in casa della Saugella Monza, forte del miglior posizionamento ottenuto al termine della regular season.

Non ce l’hanno fatta invece i ragazzi del Vero Volley Monza sconfitti sul campo del PalaBarton dalla Sir Safety Conad di Perugia nei quarti di finale dei Play Off per lo scudetto di SuperLega. Si partiva da un successo a testa e la terza gara decideva tutto. I brianzoli hanno rimediato un netto 0-3. Dopo i primi due set persi entrambi per 25-22, più netto il divario nel terzo (25-17). Ora il Perugia in semifinale sfiderà Modena.

