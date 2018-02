Volley, Monza alla grande: Saugella espugna Pesaro, Gi Group torna a sorridere - VIDEO VIDEO Saugella - Due vittorie per la pallavolo monzese in serie A. Le ragazze della Saugella Monza hanno espugnato il tie break e in rimonta il campo di Pesaro in uno dei confronti importanti per conservare il quinto posto. E verso le final four di Coppa Italia del 17 e 18 febbraio. Ritorno al successo per il Gi Group Team sostenuto dal pubblico della Candy Arena nel 3-1 su Padova.

Due vittorie per la pallavolo monzese in serie A. Le ragazze della Saugella Monza hanno espugnato il tie break e in rimonta il campo di Pesaro in uno dei confronti importanti per conservare il quinto posto. E verso le final four di Coppa Italia del 17 e 18 febbraio. Ritorno al successo per il Gi Group Team sostenuto dal pubblico della Candy Arena nel 3-1 su Padova.

Per le ragazze di Luciano Pedullà si è trattato della seconda vittoria consecutiva (dopo quella sulla capolista Conegliano) e della decima stagionale. Confermando di essere un osso duro per qualunque avversaria. MyCicero Pesaro finora in casa non aveva ancora perso (sei successi consecutivi in stagione).

Volley,Saugella Monza: Hancock

Tra i punti di forza monzesi l’intensità al servizio (3 ace di Hancock) e la solidità in attacco. A spingere la Saugella al quinto successo lontano dalla Candy Arena, una prova concreta delle schiacciatrici Havelkova (18 punti, 2 ace e 2 muri) e Begic (17 punti, 1 muro) e delle centrali Dixon (13 punti, con il 71% in attacco) e Devetag (8 punti, 3 muri), entrate prontamente a ritmo già nel primo set e confermatesi nel terzo, entrambi vinti dalle lombarde con determinazione. Dopo aver lasciato alle pesaresi il secondo e quarto set, Monza è stata brava a graffiare le marchigiane nel tie-break già dalle prime battute (10-4), fino a chiuderlo poi 15-10 con Ortolani e Dixon.

«Vincere qui, su un campo molto difficile, non era affatto semplice – ha commentato la schiacciatrice Edina Begic - Noi ci siamo riuscite e dobbiamo essere felici per questo risultato. Abbiamo sofferto la loro intensità in difesa nel secondo e quarto set, ma siamo state capaci di partire forte nel tie-break dopo aver giocato un primo e terzo gioco di grande qualità. Stiamo crescendo gara dopo gara, dimostrando che lavorando duramente in settimana si possono raccogliere frutti importanti. Sono felice di essere riuscita a dare il mio contributo quest’oggi. Le prestazioni delle ultime gare ci danno morale sia per il prosieguo della regular season che in chiave Final Four di Coppa Italia».

Avevano voglia di riassaporare la vittoria i ragazzi del Gi Group e ci sono riusciti contro Padova (ottava in classifica) davanti al pubblico di Monza: 3-1 il finale con reazione di carattere dopo aver lasciato il primo set ai vantaggi.



Volley, Gi Group Team Monza: muro Hirsch e Beretta



I ragazzi di Cattaneo (è stato lui a sostituire lo squalificato Falasca, primo allenatore monzese, complice la somma di ammonizioni rimediata nella precedente gara) hanno tirato fuori la grinta delle giornate migliori con Plotnytskyi (MVP delle gara con 23 punti, 3 ace, 1 muro, 59% in attacco) e Dzavoronok (17 punti, 4 ace, 1 muro) a demolire le certezze di Padova. Con i muri di Buti e Beretta (2 e 4 finali) e le accelerazioni di Hirsch a dare manforte agli ispirati Dzavoronok e Plontytskyi, ben serviti da un preciso Walsh in regia, Monza ha dato una svolta alla sua gara. E così, trainata dagli oltre 2.500 spettatori presenti nell’impianto di casa, la Gi Group Monza ha viaggiato sulle ali dell’entusiasmo aggiudicandosi anche terzo e quarto gioco e la gara che gli permette di sorpassare Latina in classifica, sperare ancora in un possibile aggancio al treno per i play off Scudetto e tornare a sorridere dopo due stop di fila.

“Stasera siamo stati davvero bravi – ha detto lo schiacciatore Oleg Plotnytsky - Il nostro servizio e l’attacco ci hanno dato una mano a fermare un’ottima Padova. MVP finale? Merito della squadra, che ogni volta mi ha fatto sentire sereno sia quando andavo a segno che quando sbagliavo. La solidità del nostro gruppo è il fattore che ci permette di dare il meglio ogni partita. Ora avremo due appuntamenti tosti, contro Civitanova e Verona, in cui cercheremo di replicare la bella prestazione di stasera per provare a raggiungere le posizioni utili ai Play-Off”.

MyCicero Volley Pesaro - Saugella Monza 2-3

Parziali: 17-25, 25-16, 23-25, 25-22, 10-15

Mycicero Volley Pesaro: Bokan 13, Olivotto 12, Van Hecke 11, Nizetich 14, Aelbrecht 11, Cambi 4, Ghilardi (L), Baldi 1, Arciprete 1, Carraro. Non entrate: Lapi, Bussoli, Vagnini. All. Bertini.

Saugella Team Monza: Orthmann 4, Dixon 13, Hancock 8, Havelkova 18, Devetag 8, Ortolani 11, Arcangeli (L), Begic 17, Loda, Balboni. Non entrate: Candi, Bonvicini, Rastelli. All. Pedulla’.

NOTE. Arbitri: Pozzato Andrea, Piubelli Massimo; Durata set: 23’, 24’, 28’, 31’, 14’. Tot: 2h00’; Spettatori: 1000; MyCicero Volley Pesaro: battute vincenti 2, sbagliate 9, muri 12, errori 24, attacco 39%; Saugella Team Monza: battute vincenti 5, sbagliate 17, muri 10, errori 33, attacco 38%; Impianto: Padiglione D di Pesaro

Gi Group Monza – Kioene Padova 3-1

Parziali: 26-28, 25-14, 25-20, 25-19

Gi Group Monza: Walsh 3, Plotnytskyi 23, Beretta 7, Hirsch 14, Dzavoronok 17, Buti 13; Rizzo (L). Shoji 2. N.E. Brunetti, Finger, Langlois, Terpin, Barone. All. Cattaneo

Kioene Padova: Cirovic 7, Polo 10, Nelli 20, Randazzo 17, Volpato 3, Travica 2; Balaso (L). Premovic, Peslac, Sperandio, Koprivica 1, Gozzo. All. Baldovin.

NOTE. Arbitri: Gnani Giorgio, Boris Roberto; Durata set: 33’, 22’, 27’, 27’; tot. 1,49’; Gi Group Team Monza: battute sbagliate 12, vincenti 12, muri 10, errori 21, attacco 57%; Kioene Padova: battute sbagliate 15, battute vincenti 2, muri 3, errori 22, attacco 50%; Impianto: Candy Arena di Monza; Spettatori: 2562; MVP: Oleg Plotnytsky (schiacciatore GI Group Monza)

