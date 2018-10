Volley: Latina ko, primi punti in Superlega per il Vero Volley Monza Prima vittoria in Superlega per il Vero Volley Monza: alla seconda giornata di campionato i monzesi di Fabio Soli hanno battuto in trasferta la Top Volley Latina.

Prima vittoria in Superlega per il Vero Volley Monza: alla seconda giornata di campionato i monzesi di Fabio Soli hanno battuto la Top Volley Latina, espugnando il PalaBarbuto di Napoli. Finale di 3-1 per il Consorzio con parziali di 24-26, 23-25, 25-22, 23-25.

Una sfida equilibrata con entrambe le squadre protagoniste in difesa e un punto a punto serrato risolto solo nelle fasi finali dei giochi. Decisivi per Monza, oltre a Ghafour e Yosifov (20 punti per l’iraniano e 15 per il bulgaro), anche Dzavoronok (18 punti per il ceco), Rizzo in difesa, Plotnytskyi e Arasomwan.

Top Volley Latina – Vero Volley Monza 1-3

Parziali: 24-26, 23-25, 25-22, 23-25

Top Volley Latina: Barone 2, Stern 19, Palacios 12, Rossi 4, Sottile, Parodi 17; Tosi (L). Gavenda, Huang. N.e. Caccioppola (L), Ngapeth. All. Tubertini

Vero Volley Monza: Beretta 4, Orduna 1, Dzavoronok 18, Yosifov 15, Ghafour 20, Botto 2; Rizzo (L). Calligaro, Galliani, Arasowman 4, Giannotti, Plotnytskyi 7. N.e. Buti. All. Soli

NOTE. Arbitri: Cappello Gianluca, Canessa Maurizio; Durata set: 34’, 30’, 29’, 32’. Tot. 2h15’; Top Volley Latina: battute sbagliate 4, vincenti 13, muri 6, errori 23, attacco 49%; Vero Volley Monza: battute sbagliate 24, battute vincenti 1, muri 4, errori 32, attacco 55%; Impianto: Pala Barbuto di Napoli.

MVP: Viktor Yosifov (centrale Vero Volley Monza)

